Голый петербуржец устроил бой с тенью у жилого дома

Жители Санкт-Петербурга поневоле стали свидетелями выступления голого мужчины, который в ходе перформанса то ли боролся с невидимым противником, то ли отрабатывал балетные па. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах мужчина без одежды сначала совершал странные пассы руками и ногами на газоне, а после вышел и лег на тротуар. Когда к нему подошел прохожий, вероятно предлагавший помощь, устроивший выступление никак не отреагировал.

По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», представление голый неадекват устроил на проспекте Энергетиков: сначала на место прибыла бригада медиков, а после — сотрудники полиции, которые оборвали выступление раздевшегося акробата.

В начале апреля голый мужчина устроил забег по трассе поселка Голубое городского округа Солнечногорск. Как рассказали 360.ru очевидцы, он бегал по улице и бросался на припаркованные машины. Когда на место прибыли сотрудники полиции, мужчина начал перекатываться по асфальту.