Годовалый мальчик проглотил пакетик снюса в Уфе

Shot: в Уфе годовалый мальчик проглотил пакетик снюса и оказался в реанимации

Годовалый мальчик в Уфе проглотил найденный на полу пакетик снюса и попал в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника канала, ребенка временно опекала прабабушка. В среду, 9 апреля, к ним в гости заехали мать со знакомым. Пока женщина делала прабабушке перевязку, молодой человек выложил упаковку жевательного табака на комод из кармана.

Ребенок подобрал один из упавших на пол пакетиков и проглотил. Теперь врачи борются за жизнь мальчика, он находится в тяжелом состоянии.

В марте в Дагестане годовалый ребенок проглотил почти 400 магнитов, некоторые из которых успели продвинуться вглубь ЖКТ. Хирурги экстренно извлекли все инородные предметы.

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