В Дагестане годовалый ребенок проглотил почти 400 магнитов

В Дагестане врачи Детской республиканской клинической больницы спасли годовалого ребенка, который проглотил почти 400 мелких магнитов. Об этом в Telegram-канале сообщила Республиканская государственная вещательная компания «Дагестан».

Ребенок попал в больницу утром 6 марта в тяжелом состоянии. Результаты обследования показали, что ребенок проглотил 390 магнитных шариков, некоторые из которых продвинулись вглубь ЖКТ. Несмотря на то, что хирурги экстренно извлекли все инородные предметы из тела мальчика, он пока находится в реанимации под наблюдением врачей.

Ранее в Подмосковье пятилетняя девочка проглотила брошь в форме зайца. Мать заподозрила неладное и вызвала скорую. Врачи Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске обследовали девочку и извлекли брошь из ее пищевода.