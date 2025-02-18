Проглотившую брошь девочку спасли в медцентре Рошаля в Красногорске

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске спасли пятилетнюю девочку с брошью в пищеводе. Мать не могла найти свое украшение в форме зайца и заподозрила, что дочь проглотила его.

Женщина вызвала скорую помощь, которая доставила ребенка в центр. Врачи сделали рентген и подтвердили, что в пищеводе находилось инородное тело.

«После проведения всех необходимых обследований, девочку экстренно перевели в операционную для проведения эндоскопической операции под наркозом. Во время процедуры были сложности, брошка разделилась на фрагменты во время первичной попытки извлечения», — сообщил заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

Чтобы не травмировать пищевод, хирурги при помощи щипцов сначала извлекли булавку, а затем применили другой инструмент и достали саму брошь.

Вмешательство длилось полчаса и завершилось успешно. Уже на следующий день ребенка выписали.