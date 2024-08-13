Годовалая девочка насмерть отравилась на прогулке в Подмосковье

СК: годовалый ребенок умер во время прогулки в Подмосковье

Годовалая девочка во время прогулки в деревне Липки подмосковного Одинцова съела цветок с куста и умерла. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Родители не заметили, как девочка принялась жевать сорванный цветок. Сразу после этого ребенок начал хрипеть и задыхаться. Отец и мать пытались вызвать рвоту, но не смогли ничем помочь. Ребенок умер до приезда скорой помощи.

По словам родственников, девочка не страдала хроническими заболеваниями и аллергией.

360.ru обратился за комментарием в подмосковный Следственный комитет. Представитель ведомства Ольга Врадий подтвердила факт случившегося, назвав гибель ребенка трагедией, но никаких подробностей не привела.

По информации источника 360.ru, семья погибшего ребенка постоянно проживала в Липках. Девочка появилась на свет в августе прошлого года года. Причиной смерти назвали асфиксию, добавил он.

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