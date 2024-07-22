Почти 40 детей подцепили норовирус в санатории в Кузбассе

СК: число отравившихся детей в санатории «Магистраль» выросло до 39 человек

Ночью еще четыре постояльца санатория-профилактория «Магистраль» в Салаире пожаловались на недомогание из-за кишечной инфекции. Пострадали 39 детей, сообщил РИА «Новости» представитель Следственного управления СКР по Кемеровской области — Кузбассу.

«Количество [обратившихся за помощью] детей возросло до 39 человек», — сообщил собеседник агентства.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Массовое отравление, по версии следствия, произошло 21 июля. Медпомощь потребовалась 25 детям в возрасте от 10 до 12 лет.

К вечеру число пострадавших увеличилось до 35 человек, сообщало управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. Санитарно-эпидемиологическое расследование показало, что причиной заболевания могла стать норовирусная инфекция.

Это не первая вспышка кишечной инфекции в санатории «Магистраль». В июне 2023 года 12 воспитанников увезли в больницу Гурьевска с похожими симптомами.