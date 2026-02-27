Год контроля за здоровьем: что происходит с детьми, попавшими в реанимацию из-за шаурмы

Мать отравившегося шаурмой школьника на Урале подаст в суд на владельца киоска

Один из подростков, отравившихся шаурмой в Челябинске, почувствовал себя плохо через сутки. У него поднялась температура, затем начались диарея и рвота. В итоге у школьника диагностировали сальмонеллез. Об этом рассказала 360.ru его мать.

«Антибиотики 10 дней. Потом еще всякие анализы, потом еще год контроля за здоровьем. Восстанавливаемся, лечимся», — рассказала она.

По словам женщины, у других отравившихся симптомы были примерно такими же. Она написала заявление в правоохранительные органы и планирует обратиться в суд, чтобы ей компенсировали физический и моральный ущерб.

«Мы, конечно, проводим беседы, что в таких местах кушать не стоит, но дети есть дети, у них свое видение», — добавила собеседница 360.ru.

По итогам проверки владельцу киоска выписали административный протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Материалы передали в суд. Работу заведения приостановили, областная прокуратура держит ситуацию на контроле.

В общей сложности шаурмой отравились пятеро школьников.