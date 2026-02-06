Глыба снега рухнула на 11-летнюю девочку в Кирове

В Кирове на улице Милицейской, возле дома № 45, на 11-летнюю девочку упала снежная глыба. ЧП произошло, когда школьница выходила из магазина. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На записи видно, как девочка выходит из дверей, и ее тут же сбивает с ног обрушившийся с крыши снег.

Ребенок получил травму головы и попал в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».