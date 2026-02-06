Глыба снега рухнула на 11-летнюю девочку в Кирове
В Кирове на улице Милицейской, возле дома № 45, на 11-летнюю девочку упала снежная глыба. ЧП произошло, когда школьница выходила из магазина. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.
На записи видно, как девочка выходит из дверей, и ее тут же сбивает с ног обрушившийся с крыши снег.
Ребенок получил травму головы и попал в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Прокуратура Ленинского района города проводит проверку. Устанавливается степень причиненного вреда здоровью подростка.
«Этой зимой из-за плохой очистки дорог, тротуаров и крыш получили травмы более 60 человек», — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее в Красноярском крае 10-летняя девочка погибла в сугробе. Школьница рыла тоннель, снег обвалился и закрыл выход.