Под Красноярском 10-летняя девочка погибла в сугробе

В поселке Березовке Красноярского края под завалами обрушившегося сугроба погибла 10-летняя девочка. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 23 января школьница играла на улице рядом с домом на улице Совхозной. Девочка рыла тоннель в большом сугробе. В какой-то момент снег обвалился и закрыл выход. Ребенок не смог выбраться и погиб.

«Следователи работают на месте происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СК.

Ранее житель Петропавловска-Камчатского погиб при сходе снега с крыши дома. После происшествия в городе объявили режим ЧС муниципального уровня. Глава городского округа Евгений Беляев назвал преступным бездействие управляющих организаций, которые своевременно не убирают снег и наледь с крыш и козырьков домов.