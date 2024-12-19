Глыба льда упала с крыши на школьницу в Санкт-Петербурге

78.ru: школьница из Петербурга попала в больницу после падения льда с крыши

Школьница попала в больницу в Санкт-Петербурге после того, как на нее с крыши упала глыба льда. Об этом сообщило местное издание 78.ru .

Девушка шла с экскурсии в Музей оптики, когда получила удар льдиной по голове. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей и исключили сотрясение мозга. Из-за происшествия проводится проверка.

В ноябре школьник, ехавший в такси, попал в дорожную аварию на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. Таксист, не справившись с управлением, врезался в другую иномарку. В результате ДТП школьник попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ссадиной.

А в декабре в Шушарах восьмилетний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, но попал под машину, получив черепно-мозговую травму, переломы и ушибы.