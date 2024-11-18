Несовершеннолетний пассажир такси пострадал во время аварии на набережной Фонтанки в Петербурге

Ночное ДТП, в котором пострадал школьник, произошло на набережной Фонтанки в Петербурге. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».
По предварительной информации, водитель такси Hyundai Solaris внезапно выехал на набережную Фонтанки, где врезался в автомобиль Audi, за рулем которого находился 41-летний мужчина.
В результате ДТП пострадал школьник — пассажир такси. Мальчика с ссадиной правой щеки, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в Детскую больницу № 19 имени К. А. Раухфуса. О других пострадавших не сообщается.
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