Несовершеннолетний пассажир такси пострадал во время аварии на набережной Фонтанки в Петербурге

Ночное ДТП, в котором пострадал школьник, произошло на набережной Фонтанки в Петербурге. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

По предварительной информации, водитель такси Hyundai Solaris внезапно выехал на набережную Фонтанки, где врезался в автомобиль Audi, за рулем которого находился 41-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал школьник — пассажир такси. Мальчика с ссадиной правой щеки, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в Детскую больницу № 19 имени К. А. Раухфуса. О других пострадавших не сообщается.