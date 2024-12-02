Перебегавший дорогу второклассник попал под колеса легковушки в Шушарах

По предварительным данным, на Изборской улице водитель машины LADA Largus сбил восьмилетнего ребенка. Школьник пересекал проезжую часть в неустановленном месте.
Пострадавшему потребовалась госпитализация. Медики доставили юного пациента в больницу в состоянии средней степени тяжести. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы и ушибы, добавил «Питер ТВ».
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