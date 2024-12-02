Перебегавший дорогу второклассник попал под колеса легковушки в Шушарах

Дорожная авария с участием второклассника произошла в петербургских Шушарах. Подробности сообщило АН «Оперативное прикрытие» .

По предварительным данным, на Изборской улице водитель машины LADA Largus сбил восьмилетнего ребенка. Школьник пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Пострадавшему потребовалась госпитализация. Медики доставили юного пациента в больницу в состоянии средней степени тяжести. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы и ушибы, добавил «Питер ТВ».