Главу пыточных детских рехабов Хоботову привезли в суд

Полиция доставила в Истринский суд организатора «реабилитационных центров» для подростков Анну Хоботову. В ее заведениях пытали детей, видео из здания суда предоставил источник 360.ru.

В Следственном комитете сообщили, что Хоботова не признает вину. По данным ведомства, она добровольно явилась на допрос, однако после беседы следователь принял решение о задержании в рамках расследования. Сейчас суд должен определить дальнейшую меру пресечения.

Уголовное дело по факту работы «реабилитационного центра» Хоботовой в подмосковном Дедовске Следственный комитет возбудил 25 ноября. Пребывание в рехабе стоило 150 тысяч рублей в месяц. Родителям обещали, что с их детьми будут работать психологи.

Полиция выяснила, что в реальности подростков избивали и унижали. Одного из них, 16-летнего юношу, 23 ноября госпитализировали, он впал в кому после того, как сотрудники центра его избили.

Вслед за рехабом в Дедовске полиция закрыла еще как минимум два центра из той же сети. Первый располагался в Дмитрове. Второй в Свердловской области.