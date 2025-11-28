Организатору рехаба в Дедовске предъявили обвинение по трем уголовным статьям

Организатору подмосковного рехаба, где истязали детей, официально предъявили обвинение по трем статьям УК. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мособлсуда сообщило РИА «Новости» .

В ближайшее время суд рассмотрит арест задержанной. Ее обвинили в истязании, незаконном лишении свободы, а также в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

По информации агентства, 37-летнюю руководительницу реабилитационного центра Анну Хоботову задержали. Это сделали после допроса пострадавших подростков, их родителей и работников рехаба.

Следственный комитет установил, что с августа по ноябрь в центре незаконно находились 24 подростка. Несовершеннолетние подвергались избиению и пыткам, один школьник попал в реанимацию с повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания.

Мать одной из пострадавших девочек рассказала, что сотрудники центра не обращали внимания на то, что подростку было плохо. По ее словам, ребенок видел, как работник избивал мальчика, завязывал ему руки и ноги скотчем, а также заталкивал в рот носки.