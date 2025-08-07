Главреда Baza Трифонова отказались выпускать из СИЗО

Московский городской суд признал законным арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова. Как сообщил Telegram-канал Shot , защита просила изменить меру пресечения на домашний арест под залог в три миллиона рублей, однако суд отказал в удовлетворении жалобы.

Адвокат Трифонова указал на тяжелое состояние его матери — у женщины диагностировано онкологическое заболевание, она является инвалидом II группы и находится на иждивении сына. Также сообщалось, что год назад она потеряла супруга.

На заседании сам Трифонов заявил, что является не преступником, а журналистом. По словам защиты, по делу уже подано четыре жалобы генпрокурору.

Трифонову вменяют три эпизода преступлений коррупционного характера. Его вместе с коллегой Татьяной Лукьяновой арестовали 23 июля, оба свою вину не признают.

Также по делу проходят оперуполномоченный уголовного розыска из Красноярска Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный из Белгорода Александр Селиванов. По версии следствия, они передавали каналу Baza служебную информацию.