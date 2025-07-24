Белгородский полицейский признал вину в получении взятки от Baza

Задержанный сотрудник полиции из Белгорода признался, что получил взятку от сотрудников Telegram-канала Baza. Об этом сообщило РИА «Новости ».

Оперуполномоченный угрозыска полностью в зале Замоскворецкого суда Москвы признал вину по статье о взяточничестве. Он попросил не отправлять его под арест, объяснив, что сотрудничает со следствием.

Полицейский также подтвердил готовность первому требованию явиться по указанию следователя.

Ранее главреда Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову обвинили в даче взятки. По версии следствия, фигуранты уголовного дела в обмен на служебную информацию передали деньги трем правоохранителям из Краснодара, Белгорода и Красноярска.

Журналисты свою вину не признают. Суд арестовал Трифонова до 20 сентября, ему вменяют три эпизода дачи взятки группой лиц по предварительному сговору.