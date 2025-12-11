Глава Волгоградской области поручил помочь жильцам пострадавшего от взрыва дома

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильным вице-губернаторам и руководителям региональных органов власти обеспечить всю необходимую помощь пострадавшим при ЧП в Петров Вале, где в доме на улице Ленина произошло частичное разрушение. Об этом сообщил официальный Telegram-канал администрации региона.

Совместно со спасателями проводится обследование конструкций здания, а для жильцов готовится пункт временного размещения на случай необходимости эвакуации.

По предварительной версии, причиной разрушений могли стать нарушения при эксплуатации газового оборудования. На данный момент известно о четырех пострадавших — трех взрослых и одном ребенке. Все они доставляются в медучреждения Камышина. Власти уточняют, что возгорания на месте нет. В Петров Вал выехали глава муниципалитета и оперативные службы региона.

По словам очевидцев, ударная волна была слышна по всему городу, в доме выбило окна, а квартира на четвертом этаже получила серьезные разрушения. На месте работают спасатели, идут разборы завалов, сообщается о пострадавших.