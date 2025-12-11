Под Волгоградом произошел взрыв в многоквартирном доме

В городе Петров Вал Волгоградской области днем 11 декабря в многоквартирном доме на улице Ленина произошел мощный взрыв. Фотографии с места происшествия есть у 360.ru.

По данным очевидцев, к дому стянуты оперативные службы. Жители предполагают, что разрушения могли быть связаны с повреждением газового оборудования, однако официального подтверждения этой версии пока нет.

По словам местных жителей, хлопок был слышен примерно в 14:45 по всему городу. В результате взрыва полностью разрушена квартира на четвертом этаже, в подъезде выбиты окна. Очевидцы сообщают о пострадавших: из-под завалов спасатели выводят людей.

В диспетчерской службе факт инцидента подтвердили, подробности выясняются.