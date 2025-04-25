Глава Владимирской области предупредил об угрозе взрывов на складах под Киржачом

Угроза взрывов осталась после ЧП на складе боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области. Об этом в Telegram-канале предупредил глава региона Александр Авдеев.

«После активного тушения возгорания с использованием авиации детонации боеприпасов не происходит более 15 часов. Однако угроза сохраняется до момента полного обследования всей территории воинской части», — написал он.

Губернатор добавил, что сейчас в области не возобновили движение на участке дороги от поворота на Мележи до перекрестка Барсово — Першино. При этом в социальном секторе в районе ЧП специалисты восстановили газо-, тепло- и водоснабжение.

Пожар, повлекший за собой взрыв боеприпасов, хранящихся на территории воинской части во Владимирской области, вспыхнул 22 апреля из-за несоблюдения правил безопасности.

Пострадали четыре человека. Местные власти приняли решение эвакуировать жителей семи населенных пунктов и 12 дачных поселков. Накануне глава Киржачского района Елена Карпова заявила, что пострадавшие получат по 10 тысяч рублей из-за введенного режима чрезвычайной ситуации.

Выплаты назначили жителям поселков Барсово, Мирный, Першино и Дубки, деревень Храпки, Грибаново, Дубки, Дворищи и Илейкино, участка Мележи и СНТ «Звездный» и «Лужки».