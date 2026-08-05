Глава «Уралдронзавода» Владимир Ткачук пострадал в результате взрыва машины

Гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук пострадал в результате взрыва машины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Владимир Ткачук находится в реанимации: он в тяжелом состоянии. По данным ТАСС, после взрыва авто, где пострадал глава «Уралдронзавода», возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

«Уралдронзавод» направлял в зону СВО первую опытную партию «Бердыша» в декабре 2025 года. В поставки вошло 100 дронов, модели без единого сбоя провели более 100 вылетов.

Недавно первые партии патронов «Многоточие» для борьбы с дронами поставили в войска. Стартовало серийное производство боеприпасов.