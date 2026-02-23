Глава столичного центра лечения от зависимостей напился и избил мать

Глава Центра ментального здоровья имени доктора Спирина Сергей Спирин мог в состоянии алкогольного опьянения избить мать. Об этом сообщил телеграм-канал «112» .

Предварительно, в сильно пьяном состоянии мужчину замечали не единожды. После нанесения побоев его забрали сотрудники полиции.

По информации канала, Спирина госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. О состоянии его матери ничего не неизвестно.

В центре ментального здоровья, где работает Спирин, пациентов лечат от алкогольной зависимости, а также от различных нервных заболеваний.

Ранее 44-летний мужчина в Железногорске до смерти избил собственную мать. Он нанес минимум 10 ударов в область живота и грудной клетки 69-летней женщине. Следственный комитет завел против него уголовное дело и ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.