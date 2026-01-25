Пьяный сын до смерти забил мать под Курском

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«По версии следствия, 23 января текущего года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома по улице Сентюрева города Железногорска, в ходе возникшего конфликта нанес не менее 10 ударов руками в область грудиной клетки и живота своей 69-летней матери», — сообщили в СК.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Фигуранта задержали. Назначен ряд экспертиз. Следователи хотят, чтобы суд отправил подозреваемого под стражу.

