360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Глава ЛДПР Леонид Слуцкий попал в аварию с мотоциклистом

    Фото: РИА «Новости»

    Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий попал в ДТП в Москве. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

    Столкновение произошло в центре города. В автомобиль Aurus на скорости врезался молодой мотоциклист, момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, от госпитализации он отказался.

    «Парень переживал о том, что разбил свой мотоцикл. Пообещал, что переживать не за что», — написал Слуцкий.

    Как сообщил «Известиям» его помощник Владимир Дмитриев, парламентарий не пострадал.

    Ранее в районе деревни Пыхтино в Новой Москве столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли два человека.