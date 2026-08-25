Глава ЛДПР Леонид Слуцкий попал в аварию с мотоциклистом

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий попал в ДТП в Москве. Об этом он сообщил в телеграм-канале .

Столкновение произошло в центре города. В автомобиль Aurus на скорости врезался молодой мотоциклист, момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, от госпитализации он отказался.

«Парень переживал о том, что разбил свой мотоцикл. Пообещал, что переживать не за что», — написал Слуцкий.

Как сообщил «Известиям» его помощник Владимир Дмитриев, парламентарий не пострадал.

Ранее в районе деревни Пыхтино в Новой Москве столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли два человека.