Четыре приграничных района Курской области остались без света
В четырех приграничных районах Курской области произошло нарушение электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
По его словам, под отключение света попали населенные пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов.
«Причина отключения устанавливается», — указал глава Курской области.
Хинштейн добавил, что электроснабжение восстановят в ближайшее время, энергетики уже работают над этим.
Ранее стало известно, что дежурные системы противовоздушной обороны за три часа перехватили или уничтожили 33 украинских БПЛА самолетного типа в небе над российскими регионами.
Над территорией Курской области уничтожили восемь дронов противника.
UPD: к 18:11 по московскому времени электроснабжение в четырех приграничных районах Курской области полностью восстановили.