Четыре приграничных района Курской области остались без света

В четырех приграничных районах Курской области произошло нарушение электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, под отключение света попали населенные пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов.

«Причина отключения устанавливается», — указал глава Курской области.

Хинштейн добавил, что электроснабжение восстановят в ближайшее время, энергетики уже работают над этим.

Ранее стало известно, что дежурные системы противовоздушной обороны за три часа перехватили или уничтожили 33 украинских БПЛА самолетного типа в небе над российскими регионами.

Над территорией Курской области уничтожили восемь дронов противника.

UPD: к 18:11 по московскому времени электроснабжение в четырех приграничных районах Курской области полностью восстановили.