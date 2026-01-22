Гигантскую воронку после взрыва в Белгороде сняли на видео

Огромную воронку, появившуюся в Белгороде после взрыва боеприпаса, сняли на видео. Кадры показал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На месте специалисты МЧС и взрывотехники Министерства обороны, задействована тяжелая техника. Развернут оперативный штаб администрации города», — написал он.

Из домов, расположенных рядом с местом ЧП, временно отселили более 1700 человек. Около 50 жителей находятся в пункте временного размещения. В районе ремонта (участок улицы Губкина от Спортивной до Буденного) перекрыли движение транспорта.

По словам Гладкова, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 31 украинский беспилотник над российскими регионами. Дроны сбили над Волгоградской, Ростовской, Брянской, Белгородской областями, Крымом и Краснодарским краем.