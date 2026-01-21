В Белгороде проведут эвакуацию жителей после падения боеприпаса
На улице Губкина в Белгороде найдена воронка от взрыва боеприпаса. Жертв и пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«На месте работают взрывотехники Министерства обороны», — уточнил он.
Нужно вывезти жителей ближайших домов в безопасное место, добавил губернатор. Оперативные и городские службы обходят квартиры и организуют эвакуацию.
На месте происшествия работают все экстренные службы.
Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области пострадал боец «Орлана». Мужчина получил осколочные ранения предплечья и бедра при отражении атаки FPV-дрона. Товарищи передали его бригаде скорой помощи.