«Гибли один за другим». Кошмарный случай в Татарстане заинтересовал полицию

Три человека погибли в Мамадыше при работах в канализационном колодце

Трое мужчин погибли при работах в городе Мамадыше. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя регионального главка СКР Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, утром 3 сентября мужчины поочередно спустились в канализационный колодец частного дома для проведения работ.

Все они потеряли сознание и скончались. Колодец, как выяснилось, принадлежал одному из погибших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

На месте происшествия власти проводят комплекс следственных действий. Работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

