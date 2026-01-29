Гибель постояльцев в интернате Прокопьевска разберет собранный правительством штаб

Губернатор Кузбасса Середюк: проведем штаб после ЧП в интернате Прокопьевска

Власти Кемеровской области незамедлительно отреагировали на массовую гибель постояльцев в интернате Прокопьевска. Об этом заявил губернатор Кузбасса Илья Середюк в телеграм-канале.

По его словам, с 24 января на месте ЧП работает специальная комиссия регионального Минтруда и социальной защиты.

«Речь идет о тяжело больных людях и человеческих жизнях. <…> Независимо от возраста, состояния здоровья, наличия или отсутствия родных, каждый летальный случай требует внимательного разбора», — отметил Середюк.

Он добавил, что в ближайшее время проведет штаб с участием профильных ведомств, парламентариев и представителей общественности. Итогом станет принятие конкретных решений как по произошедшему, так и в целом по работе подобных учреждений.

Ранее стало известно, что Следственный комитет завел уголовное дело после смерти девяти постояльцев в интернате в Прокопьевске.