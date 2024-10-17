Геворкян назвал причину обрушения платформы на съемках «Василия Теркина»

Причиной обращения платформы на съемках фильма «Василий Теркин» мог стать физический резонанс. Такое заявление сделал режиссер Карен Геворкян в беседе с Shot .

Автор картины отметил, что рухнувшую деревянную платформу площадью 150 «квадратов» раньше использовали военные. Доска была надежной, но на съемке на ней одновременно находились 300 человек из массовки. По сценарию они все сильно топали ногами и стучали руками по корпусу вагона. Режиссер предположил, что их действия могли вызвать резонанс, поэтому часть платформы рухнула.

«Ключевую роль сыграл тот фактор, который мы не могли предусмотреть», — добавил Геворкян.

Чтобы подтвердить свое предположение, он планирует обратиться за помощью к экспертам-физикам.

Пострадали 15 человек, из них в больнице остались двое. У одной женщины диагностировали перелом коленной чашечки. Другая получила ушиб ребра. После ЧП на съемочной площадке следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».