Обрушившийся в Брянской области мост признали неподлежащим восстановлению

Вместо рухнувшего в Выгоничском районе Брянской области моста отстроят новый. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз, его процитировало РИА «Новости» .

Специалисты провели экспертизу и определили, что конструкция не подлежит восстановлению

«Вначале нужно его обрушить <…> Полностью разбирать, и будет строиться новый мост», — отметил Богомаз

Протяженность новой переправы составит 42 метра.

«Две опоры и плюс опирания с двух сторон», — добавил губернатор.

Позже ТАСС сообщил, что мост полностью разрушили, чтобы расчистить железнодорожные пути.

Конструкция рухнула на пассажирский поезд вечером 31 мая. Жертвами ЧП стали семь человек, есть пострадавшие. В регионе объявили трехдневный траур, он продлится до 4 июня. Также в области отменили мероприятие, посвященное Дню защиты детей.