«Гейзер» высотой с девятиэтажку забил во дворе во Владивостоке

Во Владивостоке во дворе одного из домов из-за коммунальной аварии начал бить огромный фонтан из кипятка. Высота коммунального «гейзера» поднялась до девятого этажа, балконы жильцов залило кипящей водой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Происшествие случилось на улице Русской. Горячая вода успела разлиться по всему двору. На место прибыли ремонтники и пытаются устранить фонтан. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
Ранее похожая ситуация произошла в Москве, на Полярной улице прорвало трубу с горячей водой. В зоне подтопления оказались более 50 автомобилей, также водой залило трамвайные пути. В результате происшествия пострадали шесть человек, их госпитализировали.
Еще одна коммунальная авария случилась в Коломне. Восьмилетняя девочка провалилась в кипяток и получила ожоги. По факту случившегося местные следователи возбудили уголовное дело.
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