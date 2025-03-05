Школьница провалилась в кипяток в Подмосковье

Девочка упала в кипяток из-за аварии на теплотрассе в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности после происшествия с 8-летней девочкой в Коломне. Школьница провалилась в яму с кипятком, сообщила пресс-служба регионального управления СК в официальном Telegram-канале .

По данным следствия, авария на теплосети произошла утром 3 марта возле жилого дома в деревне Зарудня. Жители сразу же сообщили об утечке, однако коммунальные службы не огородили опасную зону и не приняли своевременных мер по устранению последствий.

Маленькая девочка в тот же день шла в школу мимо аварийного места. Она оступилась и упала в яму, где скопилась кипящая вода.

В результате ребенок получил термические ожоги нескольких частей тела. В настоящее время 8-летняя девочка проходит лечение, угрозы ее жизни врачи не увидели.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, запросили документацию о работах на теплотрассе и назначили судебные экспертизы.

Коломенская городская прокуратура инициировала проверку соблюдения коммунальными службами правил эксплуатации теплосетей. По итогам расследования будут приняты меры реагирования надзорного ведомства.

Кроме того, прокуратура взяла под контроль и ход уголовного дела — его ранее возбудили следственные органы по части первой статьи 293 Уголовного кодекса России. Статья о халатности подразумевает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, в зависимости от тяжести полученных травм.

Ранее ребенок провалился в яму с кипятком в Челябинске.