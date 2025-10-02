«Газель» въехала в легковушку и протаранила толпу в Астрахани

«Газель» влетела в автомобиль Lada Granta на перекрестке улиц Николая Островского и Кирова в Астрахани. После столкновения она выехала на тротуар и протаранила группу пешеходов. Видеозапись с ДТП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что водитель легковушки не уступил дорогу грузовику. В результате из-за столкновения «Газель» отбросило в толпу, которая собиралась перейти дорогу.

По информации издания «Про Астрахань», обошлось без пострадавших. На место аварии прибыли сотрудники ГАИ и скорая. В официальных источниках ДТП пока не комментировали.

Ранее в Мытищах колесо отлетело от двигающегося грузовика и ударило по голове 32-летнюю женщину, которая стояла на остановке. В результате ДТП она погибла. За рулем грузового автомобиля находился 50-летний водитель.

В подмосковном ГАИ подтвердили, что авария произошла из-за технической неисправности. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства смертельного ДТП.