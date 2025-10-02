Отлетевшие колесо грузовика насмерть зашибло девушку в Мытищах

На Ярославском шоссе в Мытищах у грузовика во время движения оторвалось колесо. Оно вылетело на обочину и ударило по голове молодую женщину, которая стояла на остановке. Подробности ЧП сообщила 360.ru очевидица Людмила.

«Я шла с работы на данную остановку. Видела, как женщина уже лежала. Скорее всего, она стояла на остановке, ждала автобус», — рассказала она.

Девушка добавила, что большое колесо после случившегося укатилось в переход. Другой очевидец заявил 360.ru, что оно отлетело от 10-тонного грузовика.

«Я видел там большую машину, 10-тонник, она без заднего колеса стояла», — отметил он.

Еще один житель Мытищ рассказал 360.ru, что ДТП произошло прямо на глазах его супруги.

«Она стояла за парапетом, и где-то в метре от нее девушка была, и ее ударило и подкинуло вверх. Посыпались железки вместе с шайбами от колеса. <…> Жену еще трясет», — поделился он.

