«Газель» столкнулась с легковушкой в Дагестане, пострадали 20 человек

МЧС Дагестана: 20 человек пострадали в ДТП с «Газелью» и легковым авто

В аварии с участием «Газели» и иномарки в Хасавюртовском районе пострадали 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Дагестану.

Предварительно, есть один погибший.

ДТП произошло на трассе Муцалаул — Кокрек. «Газель» столкнулась с легковым автомобилем Volkswagen Polo. Пятеро пострадавших находились в салоне иномарки, еще 15 — в микроавтобусе. По данным пресс-службы, среди пострадавших есть двое детей 2008 и 2009 года рождения.

Ранее в Забайкальском крае девять пассажиров получили травмы в аварии с микроавтобусом Ford Transit. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет и перевернулась.

В тот же день ДТП с участием грузовика произошло в Троицке. В районе улиц Рабочей и Советской машина наехала на газовую магистраль, в результате чего без газа остались жители 120 частных домов и 46 многоквартирных домов.

В 14:55 по уточненной информации всего пострадало: 20 человек, 5 из них из а/м Поло и 15 человек из а/м Газель. Всех доставили в ЦГБ г. Хасавюрт. Предварительно имеется 1 погибший, а также среди пострадавших 2 детей (2008 и 2009 г. р.)