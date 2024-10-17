Грузовик снес газовую трубу в результате ДТП в Челябинской области
ДТП с участием грузовой машины произошло в районе улиц Рабочей и Советской в Троицке. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на правоохранителей Челябинской области.
Водитель большегруза снес газовую магистраль, после чего без газа остались 120 частных домов и еще 46 многоквартирных. За ситуацией обещал проконтролировать глава города Дмитрий Гатов.
Правоохранители установили личность водителя, который причастен к аварии.
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