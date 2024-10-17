Девять пассажиров получили травмы в ДТП с микроавтобусом в Забайкалье

Авария с участием микроавтобуса Ford Transit произошла в Забайкальском крае. Не обошлось без пострадавших, сообщила « Свободная пресса » со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Происшествие случилось на 147-м километре дороги в Олочи. Согласно данным ведомства, водитель не справился с управлением, из-за чего общественный транспорт улетел в кювет и опрокинулся.

Травмы получили девять пассажиров. Пострадавшими оказались работники золотодобывающей компании. Проводится проверка.