Девять пассажиров получили травмы в ДТП с микроавтобусом в Забайкалье

Авария с участием микроавтобуса Ford Transit произошла в Забайкальском крае. Не обошлось без пострадавших, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Происшествие случилось на 147-м километре дороги в Олочи. Согласно данным ведомства, водитель не справился с управлением, из-за чего общественный транспорт улетел в кювет и опрокинулся.

Травмы получили девять пассажиров. Пострадавшими оказались работники золотодобывающей компании. Проводится проверка.

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