ГАИ назвала причину массового ДТП в Рязанской области

Причиной аварии в Рязанской области стал выезд автобуса на встречную полосу

Причиной массовой аварии в Рязанской области, в которой погибли восемь человек, стал выезд автобуса на полосу встречного движения. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«Обстоятельством ДТП явился выезд на полосу встречного движения автобуса „Газель“», — уточнил заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Сергей Москвин.

ДТП произошло в Шиловском районе на 273-м километре автомобильной дороги М5 «Урал». После аварии госпитализировали 13 человек, в том числе несколько детей.

Ранее частный автобус, выполнявший междугородний рейс, и две легковушки попали в ДТП на МКАД. В аварии пострадал один человек. У него выявили сотрясение мозга.