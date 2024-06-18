Восемь человек погибли в массовом ДТП в Рязанской области

Восемь человек погибли, 13 пострадали в ДТП с 4 машинами в Рязанской области

В массовом ДТП в Рязанской области погибли восемь человек и еще 13 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона .

По информации ведомства, четыре автомобиля столкнулись в Шиловском районе на 273-м километре автомобильной дороги М5 «Урал». Среди пострадавших есть дети.

«В результате ДТП пострадал 21 гражданин, из них восемь погибли на месте ДТП, 13 госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе трое несовершеннолетних», — уточнили в прокуратуре.

Ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств и устранение последствий аварии. На место происшествия выехала заместитель прокурора области Екатерина Банникова.

Ранее мужчина погиб в ДТП с грузовиками у деревни Кресты в Новой Москве. На место происшествия пришлось вызвать вертолет.