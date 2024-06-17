Автобус и две легковушки попали в ДТП на МКАД

Источник 360.ru: мужчина пострадал в ДТП с автобусом и 2 легковыми авто на МКАД

Фото: РИА «Новости»

ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса произошло вечером 17 июня на внешней стороне 27-го километра МКАД. Об аварии сообщил источник 360.ru.

По его информации, участниками ДТП стали Opel Astra, Kia Optima и автобус, принадлежащий частной компании. Известно, что он выполнял междугородний рейс, уточнил собеседник 360.ru.

В результате столкновения оказались перекрыты сразу три полосы движения, добавил он. Травмы, по предварительным данным, получил один мужчина.

У него выявили сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом предплечья и ушиб грудной клетки, пояснил источник. Пострадавшего доставили в больницу.

У автобуса, по словам собеседника 360.ru, не выявили серьезных повреждений. После оформления ДТП он проследует в пункт назначения, заключил он.

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