Гадят, пристают и дебоширят. «Снегурочка» рассказала о драке с наркоманами в Сосновом Бору

В Сосновом Бору хулиганы, которых пришлось выгонять из дома с помощью посоха Деда Мороза, регулярно угрожают соседям. Об этом 360.ru рассказала «Снегурочка» Любовь, которая тоже участвовала в потасовке.

По ее словам, к местному жителю постоянно приходят наркоманы.

«Я бы, наверное, сказала, они оттуда не уходят, они все время там. Раскладывают закладки по подъездам, дебоширят, причиняют вред, пристают к жителям дома, даже к детям, к девушкам пристают, ведут себя аморально, гадят, портят имущество, ломают лифты регулярно. То есть безобразничают, хулиганят. Точно так же, как у них регулярные драки происходят. Шум с их квартиры постоянно», — рассказала женщина.

В один из таких шумных вечеров Любовь и ее муж вышли в подъезд и попытались выгнать дебоширов.

«Они выходить никуда не захотели, стали нас толкать. Мы стали их толкать. Все это было не на виду, не было камер, но было много свидетелей. Мы их стали выгонять из дома, с нашего шестого этажа, где мы живем, и драка потихонечку перешла на улицу, на камеры. Поэтому выглядит, возможно, что мы на них напали, но все это началось заблаговременно», — отметила Любовь.

Она добавила, что дебоширы угрожают жильцам.

«Говорят: „Мы вас всех закопаем“. Поступают угрозы регулярные не только в наш адрес», — сказала собеседница 360.ru.

Выгонять дебоширов из подъезда пришлось с помощью посоха Деда Мороза — этот атрибут первым попался под руку. Трость осталась у семьи после новогодних праздников, во время которых пара поздравляла детей. В результате драки муж Любови заработал шишку, также его укусил один из наркоманов. «Снегурочка» помогала супругу, обливая хулиганов водой из ведра.