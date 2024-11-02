Фура влетела в остановку с людьми в Кировской области

Фура протаранила остановку в Омутнинске Кировской области. Об этом сообщил Telegram-канал регионального МЧС.
Происшествие случилось в субботу днем на улице Коковихина.
«Фура въехала в остановку. В результате столкновения кирпичная остановка была полностью разрушена. Три человека получили травмы различной степени тяжести, один из них госпитализирован», — заявили в публикации МЧС.
На место ЧП оперативно прибыли спасатели, они разобрали завалы в поисках других пострадавших. Никого не нашли.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области, водитель грузовика Shacman столкнулся с Volkswagen Polo, после чего наехал на остановку. Также от удара легковушка врезалась в КамАЗ. По факту произошедшего начали проверку.
Ранее похожий случай произошел в мае. Водитель Lada Granta врезался в остановку общественного транспорта в Ростове-на-Дону. В итоге пострадал шофер.
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