Фура влетела в остановку с людьми в Кировской области

МЧС РФ: три человека пострадали после столкновения фуры с остановкой под Кировом

Telegram-канал МЧС Кировской области
Фото: Telegram-канал МЧС Кировской области

Фура протаранила остановку в Омутнинске Кировской области. Об этом сообщил Telegram-канал регионального МЧС.

Происшествие случилось в субботу днем на улице Коковихина.

«Фура въехала в остановку. В результате столкновения кирпичная остановка была полностью разрушена. Три человека получили травмы различной степени тяжести, один из них госпитализирован», — заявили в публикации МЧС.

Telegram-канал МЧС Кировской области
Фото: Telegram-канал МЧС Кировской области
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Telegram-канал МЧС Кировской области
Фото: Telegram-канал МЧС Кировской области
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На место ЧП оперативно прибыли спасатели, они разобрали завалы в поисках других пострадавших. Никого не нашли.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области, водитель грузовика Shacman столкнулся с Volkswagen Polo, после чего наехал на остановку. Также от удара легковушка врезалась в КамАЗ. По факту произошедшего начали проверку.

Ранее похожий случай произошел в мае. Водитель Lada Granta врезался в остановку общественного транспорта в Ростове-на-Дону. В итоге пострадал шофер.

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