Фура влетела в остановку с людьми в Кировской области

МЧС РФ: три человека пострадали после столкновения фуры с остановкой под Кировом

Фура протаранила остановку в Омутнинске Кировской области. Об этом сообщил Telegram-канал регионального МЧС.

«Фура въехала в остановку. В результате столкновения кирпичная остановка была полностью разрушена. Три человека получили травмы различной степени тяжести, один из них госпитализирован», — заявили в публикации МЧС.

На место ЧП оперативно прибыли спасатели, они разобрали завалы в поисках других пострадавших. Никого не нашли.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области, водитель грузовика Shacman столкнулся с Volkswagen Polo, после чего наехал на остановку. Также от удара легковушка врезалась в КамАЗ. По факту произошедшего начали проверку.

Ранее похожий случай произошел в мае. Водитель Lada Granta врезался в остановку общественного транспорта в Ростове-на-Дону. В итоге пострадал шофер.