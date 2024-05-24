Водитель Lada Granta врезался в остановку общественного транспорта в Ростове-на-Дону

Авария с участием отечественного авто и иномарки произошла накануне в районе дома № 63 на улице Вавилова в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.
Известно, что водитель Hyundai i30 во время разворота на перекрестке не уступил Lada Granta, в результате чего машины столкнулись. От удара отечественную машину отбросило на остановку общественного транспорта.
В ДТП пострадал водитель Lada Granta. Автобусная остановка получила небольшие повреждения.
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