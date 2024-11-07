ФСИН опровергла сообщения о побеге осужденных из ИК в Амурской области
Данные о двух сбежавших из ИК в Амурской области осужденных не соответствуют действительности. Публикации об этом опровергли во ФСИН.
В ведомстве уточнили, что двое осужденных не явились в исправительный центр, они задержаны.
Ранее о побеге осужденных сообщил Shot. По информации источника Telegram-канала, беглецы были осуждены на принудительные работы. Они сбежали из УФИЦ ФКУ ИК-2 в Бурейском районе.
Одному из них 25 лет. Второму 21 год, уточнил собеседник Shot.
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