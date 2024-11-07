Двое осужденных сбежали из ИК в Амурской области

Двое осужденных совершили побег из исправительной колонии в Амурской области. ЧП произошло в минувший вторник. Беглецов до сих пор ищут, сообщил Telegram-канал Shot.

Беглецы, по информации источника канала, — двое мужчин, которые были осуждены на принудительные работы. Они сбежали из УФИЦ ФКУ ИК-2 в Бурейском районе.

Одному из них 25 лет. Его зовут Никита И. Имеет судимость за незаконное проникновение в жилище и угон автомобиля. Второй — Игорь Ч. Ему 21 год. Судим за заведомо ложный донос о совершении преступления, а также за нанесение побоев.

В УФСИН данные о побеге пока не комментировали.