Двое осужденных совершили побег из исправительной колонии в Амурской области. ЧП произошло в минувший вторник. Беглецов до сих пор ищут, сообщил Telegram-канал Shot.
Беглецы, по информации источника канала, — двое мужчин, которые были осуждены на принудительные работы. Они сбежали из УФИЦ ФКУ ИК-2 в Бурейском районе.
Одному из них 25 лет. Его зовут Никита И. Имеет судимость за незаконное проникновение в жилище и угон автомобиля. Второй — Игорь Ч. Ему 21 год. Судим за заведомо ложный донос о совершении преступления, а также за нанесение побоев.
В УФСИН данные о побеге пока не комментировали.
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Двое осужденных сбежали из ИК в Амурской области
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