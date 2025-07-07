ФСИН опровергла сообщение о вымогательстве 500 млн рублей у Митволя

ФСИН России начала проверку после жалобы Олега Митволя на вымогательство у него полумиллиарда рублей за условно-досрочное освобождение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бывший замглавы Росприроднадзора осужден на 4,5 года за хищение 900 миллионов при строительстве метро в Красноярске. Он руководил компанией «КрасноярскТИСИЗ», которая занималась подготовкой проектно-сметной документации для проекта. Сейчас Митволь отбывает наказание в колонии под Москвой.

Как сообщил Telegram-канал Kras Mash, Митволь заявил, что руководство колонии просит у него полмиллиарда за выход по УДО. Через адвоката он сообщил в управление ФСИН по Московской области о факте вымогательства.

«Информация, опубликованная в сети „Интернет“ о якобы вымогательстве денежных средств у осужденного Митволя за содействие в условно-досрочном освобождении, проверяется и в настоящее время не нашла своего подтверждения. Обращения по данному факту в ГУФСИН России по Московской области не поступали», — сообщили в пресс-службе ФСИН России.

В сентябре 2023 года Митволь признал вину по делу о крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.