Бывшему замглавы Росприроднадзора Митволю не смягчили приговор | 360°

Криминал 13 мая 2024, 10:36 Бывшему замглавы Росприроднадзора Митволю не смягчили приговор Красноярский суд оставил в силе приговор экс-замглавы Росприроднадзора Митволю РИА «Новости»

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Железнодорожный районный суд Красноярска оставил в силе приговор экс-замглавы Росприроднадзора, бизнесмену Олегу Митволю, которого отправили в тюрьму на 4,5 года. Об этом рассказал РИА «Новости» правозащитник Михаил Шолохов.

Рассмотрение ходатайства прошло 13 мая. В суде отметили, что сам Митволь участвовал в заседании в формате видеоконференции.

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«Железнодорожный районный суд Красноярска отказал в удовлетворении ходатайства для изменения вида наказания на принудительные работы», — сообщил адвокат.

Бизнесмена признали виновным в хищении бюджетных средств при проектировании метро в Красноярске. В сентябре прошлого года его приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима. По гражданским искам с Митволя взыскали свыше одного миллиарда рублей. Адвокат Шолохов назвал наказание для предпринимателя очень суровым.