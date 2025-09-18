ФСИН опровергла смерть экс-мэра Вологды в СИЗО

Бывший мэр Вологды Евгений Шулепов умер в областной клинической больнице, где проходил лечение, а не в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Вологодской области.

В федеральной службе отметили, что Шулепов страдал от хронического заболевания. Он умер в медучреждении 17 сентября.

«Информация о том, что он скончался в СИЗО, не соответствует действительности», — подчеркнули во ФСИН.

Ранее дочь экс-мэра сообщила, что Шулепов якобы скончался от инсульта в следственном изоляторе, где он ожидал суда по делу о коррупции. Бывший чиновник находился под стражей с мая 2024 года, следствие вменяло ему получение взяток на сумму 11,3 миллиона рублей.