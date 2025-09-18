Обвиняемый в коррупции экс-мэр Вологды скончался под стражей

Дочь экс-мэра Вологды Шулепова заявила, что ее отец умер в СИЗО

Экс-мэр Вологды Евгений Шулепов скончался после тяжелой болезни в следственном изоляторе, где он перенес инсульт, ожидая суда по делу о коррупции. О смерти мужчины сообщила его дочь Елена на своей странице во ВКонтакте .

Обратившись к подписчикам в социальной сети, Девушка написала: «Папы больше нет».

Шулепов находился под стражей по уголовному делу о коррупции с мая 2024 года. Следствие обвиняло его в получении взяток на сумму 11,3 миллиона рублей.

По данным правоохранительных органов, экс-мэр получал деньги от застройщиков за разрешения на строительство в период с 2008 по 2017 год. Также ему инкриминировали мошенничество при реализации программы переселения из аварийного жилья.

Генпрокуратура требовала изъять у Шулепова и его семьи 49 объектов недвижимости. Общая стоимость имущества, полученного преступным путем, оценивалась в 90 миллионов рублей.

