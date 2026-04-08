ФСИН опровергла слухи о побеге шести заключенных в Чувашии

Новость о побеге заключенных из специального вагона в Чувашии — фейк. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Федеральной службы исполнения наказаний.

«Распространяемая в СМИ информация о побеге осужденных из специального вагона на территории Чувашской Республики не соответствует действительности. Из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании побегов не допущено», — подчеркнули в публикации.

Ранее глава ФСИН Аркадий Гостев сообщил, что в 2025 году в российских колониях и следственных изоляторах предотвратили побег шестерых заключенных. Еще двоих, попытавшихся сбежать, задержали и вернули в места лишения свободы в короткие сроки.

В марте в Карелии спустя семь лет нашли беглого осужденного, приговоренного к году исправительных работ в 2018. Все это время он прятался в тайге, жил в изоляции в самодельных шалашах и пил речную воду.